कानपुर: बेकनगंज के स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदी शिक्षिका, हालत गंभीर

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तलाक महल निवासी सुमैला (42) करीब 15 वर्षों से कॉलेज में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हैं। वह कक्षा चार से छह तक के बच्चों को पढ़ाती हैं। प्रधानाचार्य नाजिश सिद्दीकी ने बताया कि सुमैला की मां मानसिक रूप से बीमार हैं। पिता की मौत के बाद घर में मां-बेटी ही रहती हैं। मां की देखभाल के कारण सुमैला ने शादी नहीं की। विज्ञापन

तलाक महल निवासी सुमैला (42) करीब 15 वर्षों से कॉलेज में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हैं। वह कक्षा चार से छह तक के बच्चों को पढ़ाती हैं। प्रधानाचार्य नाजिश सिद्दीकी ने बताया कि सुमैला की मां मानसिक रूप से बीमार हैं। पिता की मौत के बाद घर में मां-बेटी ही रहती हैं। मां की देखभाल के कारण सुमैला ने शादी नहीं की। बेकनगंज स्थित आयशा सिद्दीकी इंटर कॉलेज में गुरुवार दोपहर शिक्षिका ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तेज आवाज सुनकर स्कूल प्रबंधन और शिक्षक मौके पर पहुंचे तो वह परिसर में गंभीर हालत में पड़ी मिलीं। पुलिस ने उन्हें उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना से कुछ घंटे पहले ही वह हैलट से बिना बताए निकलकर बेकनगंज थाने पहुंची थीं।

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शनिवार को तबीयत खराब होने की बात कहकर सुमैला हाफ टाइम में स्कूल से घर चली गई थीं। उसी शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते समय वह अचानक बेहोश हो गईं। परिजन उन्हें हैलट अस्पताल ले गए, जहां आईसीयू में उनका इलाज चला। बुधवार को हालत में सुधार होने पर उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया था।





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