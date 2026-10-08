कानपुर: हिमालय भवन के फ्लैट के दूसरे कमरे की फर्श भी धंसी, केडीए की टीम ने किया निरीक्षण
पनकी के शताब्दीनगर की हिमालय आवासीय योजना के बी-ब्लॉक में फ्लैट संख्या 13/3 के फर्श कुछ दिन पहले धंस गई थी। अब बगल वाले कमरे की फर्श धंसने के बाद करीब ढाई फीट गहरा गड्ढा हो गया है। वहीं, बृहस्पतिवार सुबह केडीए की टीम ने निरीक्षण किया। बताया बाथरूम के पानी की निकासी सही न होने से फर्श धंसी है।
हिमालय भवन के बी ब्लॉक में भूतल पर रहने वाले वंशवीर गुप्ता ने 2024 में अपनी मां सुनीता गुप्ता के नाम से 22.50 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था। 27 सितंबर को फर्श एक फीट नीचे धंस गई थी। उन्होंने घटिया निर्माण का आरोप लगाया था। वीर ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल सहित संबंधित विभागों में कई बार शिकायत की। वहीं, केडीए जोन-2 के अधिशासी अभियंता मयंक यादव ने बताया कि जलनिकासी की व्यवस्था सही न होने से फंर्श धंसी थी।
उस फ्लैट में हर तरफ प्लास्टर उखड़ गया है और जगह-जगह ईंट निकल आई हैं विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। - अनूप कुमार श्रीवास्तव आरडब्ल्यूए सोसाइटी अध्यक्ष
छत से पानी निकासी के लिए लगाए गए पाइप को बिल्डिंग के पास ही छोड़ दिया गया है जिससे बारिश का पानी बिल्डिंग के पास इंटरलॉकिंग में भर जाता है। इसी वजह से फ्लैट की जमीन धंस रही है। - नीरज कुमार गुप्ता हिमालय भवन