{"_id":"6ac5166e0e0aa09cc8091295","slug":"video-kanpur-vehicle-transporting-animals-intercepted-case-registered-against-two-individuals-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पशुओं को लेकर जा रही गाड़ी पकड़ी, दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नौबस्ता बाईपास के पास पशुओं को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जा रही एक पिकअप को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। हनुमंत विहार थाने में दो पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक बर्रा निवासी मयंक त्रिपाठी ने दी तहरीर में बताया कि सूचना पर मंगलवार दोपहर नौबस्ता बाईपास पर पिकअप रोकी तो छह भैंसें लदी थी। हनुमंत विहार एसओ राजीव सिंह ने बताया मयंक की तहरीर पर गाड़ी चालक गोविंद चौधरी और उसके सहयोगी विनोद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सचेंडी में लगने वाले पशु मेले से भैसें लेकर जा रहे थे। भैंसों को जाजमऊ स्थित कांजी हाउस भेजा गया है।

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