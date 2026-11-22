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अध्यापक ने पुलिस को बताया कि वह चार माह पूर्व खेती के काम से सरकारी अस्पताल में काम करने वाली पत्नी मजहत जहां और दो बच्चों संग गांव गए थे। रविवार की शाम लौटे तब चोरी का पता चला। उन्होंने सात लाख की चोरी की आशंका जताई। चोरों ने टीवी भी फर्श पर पटककर तोड़ दिया। कपड़े चाकू मारकर फाड़ दिए।

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फीलखाना थाना क्षेत्र स्थित नवाब साहब के हाते में रहने वाले प्राइवेट अध्यापक परवेज नकवी उर्फ वकार अली के घर से चोरों ने करीब सात लाख के गहने व नकदी पार कर दिए। अध्यापक परिवार के साथ पिछले चार माह से शमशाबाद स्थित अपने गांव गए हुए थे। बताया कि उनका परिवार शमशाबाद के नवाब खानदान से ताल्लुक रखता है। एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे का कहना है कि घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देख जा रहे हैं।