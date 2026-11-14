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कानपुर: शौचालय का गेट टूटा, खुले में जाने को मजबूर हो रहे लोग

Shikha Pandey

Updated Sat, 14 Nov 2026 09:16 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 09:16 PM IST







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चकेरी के कृष्णा नगर में कानपुर नगर निगम की ओर से बनाए गए महिला और पुरुष शौचालय का गेट टूटा पड़ा हुआ है। जिस कारण महिला और पुरुष खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर हो रहे है। ... और पढ़ें

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