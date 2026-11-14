कन्नौज: प्रेमी के साथ गई पत्नी, साली से शादी की जिद में टंकी पर चढ़ा युवक, फिर हुआ ये सब
युवक इंदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पूराराय का रहने वाला है। मैनपुरी में युवक की ससुराल है। साली से शादी की जिद पर पिटाई का आरोप है।
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एक साल पहले युवक की पत्नी प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसके बाद से वह परेशान है। युवक ससुराल गया और साली से शादी कराने की बात कही, जिस पर ससुरालीजनों ने इन्कार कर दिया और पीटकर घर से भगा दिया। युवक शनिवार दोपहर गांव पहुंचा और टंकी पर चढ़ गया। देखते ही देखते ग्रामीणाें की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने करीब तीन घंटे बाद युवक को समझाकर टंकी से नीचे उतारा और थाने ले गई।
क्षेत्र के ग्राम पूराराय निवासी रोहित उर्फ बाबू की मैनपुरी के एक गांव की युवती से शादी हुई थी। एक साल पहले उसकी पत्नी प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसके बाद से रोहित परेशान है। दो बार उसने ससुराल में जान देने का प्रयास भी किया। शुक्रवार को वह ससुराल गया था और साली से शादी करनी की बात कही, जिस पर गुस्साए ससुरालीजनों ने उसकी पिटाई कर दी और घर से भगा दिया।
ग्रामीणों ने बताया कि रोहित इससे पहले भी जान देने का प्रयास कर चुका है। एक बार ससुराल में फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया था और दूसरी बार टंकी पर चढ़ गया था। शनिवार को फिर टंकी पर चढ़ गया।