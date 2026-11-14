हरदोई: सड़क पर मिले फुफेरे भाइयों के शव, हादसे की आशंका, परिजनों में मचा कोहराम

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अतरौली थाना क्षेत्र के गहिरा निवासी अनुज कुमार (28) खेती करने के साथ ही अपना ट्रैक्टर किराये पर चलाते थे। उनकी बुआ का घर फत्तेनगर मजरा गोड़वा में है। शुक्रवार शाम लगभग चार बजे अनुज अपना मोबाइल सही कराने के लिए गोड़वा जाने के लिए कहकर निकले थे। वहीं से वह बुआ के घर चले गए। देर शाम बुआ के बेटे आकाश कुमार (20) के साथ वह बाइक से बिना कुछ बताए ही बुआ के घर से निकल गए। रात में दोनों ही अपने-अपने घर वापस नहीं पहुंचे।आकाश के परिजन समझ रहे थे कि वह अनुज के घर पर रुक गया है जबकि अनुज के परिजन समझ रहे थे कि वह आकाश के घर रुक गया है। शनिवार सुबह लगभग पौने आठ बजे संडीला महगवां मार्ग पर सुजनिया बाजार के पास दोनों के शव बाइक समेत मौके पर पड़े मिले। राहगीरों ने इसकी जानकारी यूपी 112 पर दी तो पुलिस टीम मौके पर पहुंगी। अनुज के पास मिले आधार कार्ड से परिजन को सूचना दी गई।कुछ ही देर में अनुज और आकाश के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। दोनों के शव देख परिजन बदहवास हो गए। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडेय ने बताया कि प्राथमिक जांच में किसी वाहन की टक्कर से दोनों युवकों की मौत होने की बात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दावा किया कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।