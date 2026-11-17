{"_id":"6afc78fa7fc1dfda9c0712c6","slug":"video-kanpur-streetlights-out-of-order-jawaharpuram-eldico-road-plunged-into-darkness-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: स्ट्रीट लाइटें खराब, अंधेरे में डूबा जवाहरपुरम एल्डिको मार्ग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जवाहरपुरम एल्डिको मार्ग पर लगी स्ट्रीट लाइटें खराब होने से डबल लेन की सड़क पर अंधेरा छाया रहता है। मार्ग के आसपास कई फ्लैट बने हुए हैं, इसके बावजूद रात में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अंधेरे के चलते राहगीरों और वाहन सवारों को आवागमन में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त कराने की मांग की है।

... और पढ़ें