{"_id":"6ab2a1cc94c5cd599c02408f","slug":"video-kanpur-speeding-car-loses-control-and-plunges-into-a-drain-driver-has-a-narrow-escape-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, बाल-बाल बचा चालक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैंट थानाक्षेत्र के छबीलेपुरवा मोड़ पर सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा घुसी। जिसमे चालक मामूली रूप से चुटहिल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक का प्राथमिक उपचार कराया। आशंका है कि चालक नशे की हालत में था। उसका मेडिकल कराया गया है।

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