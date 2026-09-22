कानपुर: मैन सप्लायर फर्म पर एसजीएसटी का छापा, 20 लाख से ज्यादा जमा कराए

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संयुक्त आयुक्त रणकेंद्र के निर्देश पर उपायुक्त विनय कुमार गौतम, कविता श्रीवास्तव और राज्य कर अधिकारी सुरेंद्र सिंह की टीम ने कल्याणपुर स्थित मैन पॉवर सप्लायर और जेम पोर्टल से माल की सप्लाई करने वाली फर्म आकृति ट्रेडर्स पर छापा मारा। इस दौरान फर्म के व्यापार स्थल पर माल का स्टॉक और अन्य दस्तावेज नहीं मिले। प्रथम दृष्टया फर्म की ओर से कागजों पर खरीद दिखाकर लगभग 38 लाख रुपये की आईटीसी का उपभोग किए जाने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही व्यापारी की ओर से दाखिल रिटर्न में 1.72 करोड़ रुपये की आईटीसी के उपभोग की भी जानकारी मिली। अपर आयुक्त ग्रेड-2 कुमार आनंद ने बताया कि छापे में मिलीं बोगस फर्मों की जांच कराई जा रही है।

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राज्य कर विभाग एसआईबी रेंज सी के अफसरों ने कल्याणपुर क्षेत्र में मैन पावर सप्लायर फर्म पर बड़ी कार्रवाई की है। छापे के बाद जांच में फर्म की ओर से 1.72 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का उपभोग किए जाने का मामला सामने आया है। फर्म संचालक बोगस फर्मों के जरिये इंट्री ले रहे थे और 18 प्रतिशत टैक्स छिपा रहे थे। जांच के बाद 20.74 लाख रुपये जमा कराए गए।