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यूपी: 20 दिन में छठवीं बार युवक को सांप ने डसा, कराया गया भर्ती, अंकुश बोला- मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा

Tue, 22 Sep 2026 06:45 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 22 Sep 2026 06:45 PM IST
सार

एक युवक को सांप 20 दिन में 6 बार डस चुका है। युवक जसवंतनगर थाना क्षेत्र के नगला भगत गांव का रहने वाला है। युवक को बार-बार सांप काटने से परिजन समेत डॉक्टर भी हैरान हैं।

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UP: Young man bitten by a snake for the sixth time in 20 days; hospitalized
जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती अंकुश यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जसवंतनगर थाना क्षेत्र के नगला भगत गांव में सोमवार शाम घर के वॉशरूम में सांप के डसने से युवक की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों उसका उपचार शुरू किया। परिजनों का दावा है कि पिछले करीब 20 दिनों में युवक को छह बार सांप डस चुका है। बार-बार सांप के डसने से परिजन समेत डॉक्टर हैरान है।
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नगला भगत निवासी अर्जस यादव का अंकुश यादव (21) सोमवार शाम करीब छह बजे घर के वॉशरूम में गया था। इसी दौरान वहां मौजूद सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसने की जानकारी होने पर परिजन तत्काल अंकुश को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उपचार शुरू किया। अंकुश के परिजनों के अनुसार, पिछले 20 दिनों में यह छठी घटना है, जब सांप ने उसे डसा है। परिजनों का कहना है कि हर बार सांप के काटने के बाद अंकुश को जिला अस्पताल लाया गया। पिछली दो घटनाओं में उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे दूसरे सैफई रेफर किया था।
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परिजनों के मुताबिक घर और आसपास सांप की मौजूदगी को लेकर परिवार में चिंता बनी हुई है। उनका दावा है कि बार-बार सांप के दिखाई देने और अंकुश को डसने की घटनाओं के बावजूद अब तक सांप को पकड़ा नहीं जा सका है। फिलहाल अंकुश का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल के ईएमओ डॉ. ओमकांत राजपूत ने बताया कि सांप के डसने के बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया था। सांप के डसने के पैर पर निशान मिलने पर एंटी वेनम दिया गया है। अब उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।
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