Pitru Paksha: 26 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत, ऐसे करें पितरों को प्रसन्न, ये भी जानें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 22 Sep 2026 05:42 PM IST
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पूर्णिमा श्राद्ध 26 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरुआत होगी। सनातन धर्म में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक पखवाड़े का समय निर्धारित किया गया है। तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त और प्रसन्न होकर सदा सुखी और खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती है। ज्योतिषाचार्य मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसी दौरान पितृ पक्ष मनाया जाता है।
पितृ पक्ष के दौरान, पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। यह विशेष पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। यह 16 दिनों की अवधि पितृ पक्ष कहलाती है। पितृ पक्ष को श्राद्ध नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा श्राद्ध के साथ पितृपक्ष आरंभ होगा और 10 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ पितृपक्ष समापन होगा।
पितृपक्ष का ज्योतिष से गहरा और वैज्ञानिक संबंध है। यह खगोलीय घटना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष कोणीय स्थिति में आते हैं, तब पृथ्वी और पितृलोक के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। ज्योतिष के मुताबिक शनि का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और हमारे पितरों की स्थिति से होता है. राहु का संबंध हमारे दायित्व और ऋणों से होता है. केतु का संबंध हमारे पितरों और उनके मुक्ति मोक्ष से होता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक श्राद्ध के सोलह दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्युतिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों से प्रार्थना करने से निश्चित रूप से सौभाग्य और शुभता प्राप्त होती है।
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पितृ पक्ष के दौरान, पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। यह विशेष पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। यह 16 दिनों की अवधि पितृ पक्ष कहलाती है। पितृ पक्ष को श्राद्ध नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा श्राद्ध के साथ पितृपक्ष आरंभ होगा और 10 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ पितृपक्ष समापन होगा।
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पितृपक्ष का ज्योतिष से गहरा और वैज्ञानिक संबंध है। यह खगोलीय घटना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष कोणीय स्थिति में आते हैं, तब पृथ्वी और पितृलोक के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। ज्योतिष के मुताबिक शनि का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और हमारे पितरों की स्थिति से होता है. राहु का संबंध हमारे दायित्व और ऋणों से होता है. केतु का संबंध हमारे पितरों और उनके मुक्ति मोक्ष से होता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक श्राद्ध के सोलह दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्युतिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों से प्रार्थना करने से निश्चित रूप से सौभाग्य और शुभता प्राप्त होती है।
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श्राद्ध की तिथियां
26 सितंबर शनिवार पूर्णिमा श्राद्ध
27 सितंबर रविवार प्रतिपदा श्राद्ध
28 सितंबर सोमवार द्वितीया श्राद्ध
29 सितंबर मंगलवार तृतीया श्राद्ध
30 सितंबर बुधवार चतुर्थी श्राद्ध
1 अक्टूबर गुरुवार पंचमी/ षष्ठी श्राद्ध
(पंचमी तिथि 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक इसके पश्चात षष्ठी तिथि)
2 अक्टूबर शुक्रवार सप्तमी श्राद्ध
3 अक्टूबर शनिवार अष्टमी श्राद्ध
4 अक्टूबर रविवार नवमी श्राद्ध
5 अक्टूबर सोमवार दशमी श्राद्ध
6 अक्टूबर मंगलवार एकादशी श्राद्ध
7 अक्टूबर बुधवार द्वादशी श्राद्ध
8 अक्टूबर गुरुवार त्रियोदशी श्राद्ध
9 अक्टूबर शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध
10 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या
26 सितंबर शनिवार पूर्णिमा श्राद्ध
27 सितंबर रविवार प्रतिपदा श्राद्ध
28 सितंबर सोमवार द्वितीया श्राद्ध
29 सितंबर मंगलवार तृतीया श्राद्ध
30 सितंबर बुधवार चतुर्थी श्राद्ध
1 अक्टूबर गुरुवार पंचमी/ षष्ठी श्राद्ध
(पंचमी तिथि 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक इसके पश्चात षष्ठी तिथि)
2 अक्टूबर शुक्रवार सप्तमी श्राद्ध
3 अक्टूबर शनिवार अष्टमी श्राद्ध
4 अक्टूबर रविवार नवमी श्राद्ध
5 अक्टूबर सोमवार दशमी श्राद्ध
6 अक्टूबर मंगलवार एकादशी श्राद्ध
7 अक्टूबर बुधवार द्वादशी श्राद्ध
8 अक्टूबर गुरुवार त्रियोदशी श्राद्ध
9 अक्टूबर शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध
10 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या