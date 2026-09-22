Pitru Paksha: 26 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत, ऐसे करें पितरों को प्रसन्न, ये भी जानें

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पितृ पक्ष के दौरान, पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। यह विशेष पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। यह 16 दिनों की अवधि पितृ पक्ष कहलाती है। पितृ पक्ष को श्राद्ध नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा श्राद्ध के साथ पितृपक्ष आरंभ होगा और 10 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ पितृपक्ष समापन होगा।पितृपक्ष का ज्योतिष से गहरा और वैज्ञानिक संबंध है। यह खगोलीय घटना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष कोणीय स्थिति में आते हैं, तब पृथ्वी और पितृलोक के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। ज्योतिष के मुताबिक शनि का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और हमारे पितरों की स्थिति से होता है. राहु का संबंध हमारे दायित्व और ऋणों से होता है. केतु का संबंध हमारे पितरों और उनके मुक्ति मोक्ष से होता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक श्राद्ध के सोलह दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्युतिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों से प्रार्थना करने से निश्चित रूप से सौभाग्य और शुभता प्राप्त होती है।