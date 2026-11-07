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कानपुर में महाराजपुर-चकेरी हाईवे पर सड़क निर्माण और उड़ती धूल से जनता बेहाल

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:33 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:33 AM IST







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महाराजपुर से चकेरी आने वाले नेशनल हाईवे पर सड़क निर्माण और साफ-सफाई के नाम पर उड़ रही भारी धूल से आम जनता और वाहन चालकों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धूल के गुबार के कारण सांस लेने में दिक्कत और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। ... और पढ़ें

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