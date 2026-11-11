{"_id":"6af43cdb3640de373d01664f","slug":"video-kanpur-smuggler-from-babupurva-arrested-with-50-grams-of-md-drugs-network-extend-as-far-as-dharavi-in-mumbai-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: 50 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ बाबूपुरवा का तस्कर गिरफ्तार, मुंबई के धारावी तक फैले हैं नेटवर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: 50 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ बाबूपुरवा का तस्कर गिरफ्तार, मुंबई के धारावी तक फैले हैं नेटवर्क

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:30 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:30 PM IST







Link Copied



कानपुर की फजलगंज पुलिस ने 50 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग के साथ तस्कर रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपये आंकी गई है। यह आरोपी उरई के डकोर में पकड़ी गई अवैध ड्रग फैक्ट्री के लिए केमिकल और कच्चा माल सप्लाई करता था। ... और पढ़ें

विज्ञापन