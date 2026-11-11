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कानपुर: पुलिस चौकी से 50 कदम दूर दुस्साहस, 15 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर नृशंस हत्या

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 01:01 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 01:01 PM IST







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कानपुर के फजलगंज क्षेत्र में पुलिस चौकी से महज 50 कदम दूर 15 वर्षीय हर्षित की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में वारदात के पीछे लड़की का विवाद सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पांच टीमें गठित कर दबिश तेज कर दी है। ... और पढ़ें

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