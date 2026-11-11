कानपुर: सिरकी मोहाल में अनंता भवन के प्रथम तल पर भीषण आग, दो लोगों को सुरक्षित निकाला

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मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा के निर्देश में दमकल की टीमों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। अग्निशमन विभाग के मुताबिक, बुधवार दोपहर 2:14 बजे मिनी कंट्रोल से लाटूश रोड फायर स्टेशन को सिरकी मोहाल चौकी के पास एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर फायर स्टेशन से एक हाईप्रेशर वाहन और एक मोटर फायर इंजन प्रभारी अग्निशमन अधिकारी के साथ तत्काल रवाना किए गए। दमकल की टीम 28/122 एच सिरकी मोहाल स्थित अनंता भवन पहुंची तो प्रथम तल पर राजेंद्र कुमार जायसवाल पुत्र शिवाजी जायसवाल के आवासीय भवन में आग तेजी से जल रही थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा के निर्देश में दमकल की टीमों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। अग्निशमन विभाग के मुताबिक, बुधवार दोपहर 2:14 बजे मिनी कंट्रोल से लाटूश रोड फायर स्टेशन को सिरकी मोहाल चौकी के पास एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर फायर स्टेशन से एक हाईप्रेशर वाहन और एक मोटर फायर इंजन प्रभारी अग्निशमन अधिकारी के साथ तत्काल रवाना किए गए। दमकल की टीम 28/122 एच सिरकी मोहाल स्थित अनंता भवन पहुंची तो प्रथम तल पर राजेंद्र कुमार जायसवाल पुत्र शिवाजी जायसवाल के आवासीय भवन में आग तेजी से जल रही थी।

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फीलखाना थाना क्षेत्र के सिरकी मोहाल में बुधवार दोपहर अनंता भवन के प्रथम तल पर स्थित आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में भवन का हिस्सा लपटों से घिर गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीमों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान भवन के अंदर मौजूद गुड्डू और शिवांश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल कर्मियों की तत्परता से अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर डीसीपी पूर्वी भी पहुंचे।