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कानपुर: नगर निगम के अभियान को पलीता लगा रहे शहरवासी, डस्टबिन के बजाय प्रतीक्षालय में फैला रहे गंदगी

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 16 Sep 2026 03:17 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 03:17 PM IST







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कल्याणपुर में बिठूर रोड तिराहे के पास रेलवे ट्रैक की तरफ नगर निगम ने यात्रियों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय बनवाया और खाने पीने के सामान का वेस्टेज फेंकने के लिए डस्टबिन रखवाया है। इसके बावजूद शहरवासी और यात्री वेस्टेज को डस्टबिन के बजाय प्रतीक्षालय की फर्श पर फेंक गंदगी फैला रहे है। ... और पढ़ें

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