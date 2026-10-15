कानपुर: राणा समरेंद्र सिंह ने दिवंगत मां और बिठूरवासियों को समर्पित की जीत

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नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले राणा समरेंद्र सिंह ने अपनी जीत दिवंगत मां डॉ. निर्मला सिंह को समर्पित की। उन्होंने जीत के लिए बिठूर की जनता का आभार जताया। राणा समरेंद्र सिंह भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा के बड़े भाई हैं।उपचुनाव में राणा समरेंद्र सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आदर्श द्विवेदी को 2483 मतों से शिकस्त दी। राणा समरेंद्र सिंह को कुल 4210 मत मिले, जबकि आदर्श द्विवेदी को 1727 मतों से संतोष करना पड़ा। जीत के बाद राणा समरेंद्र सिंह ने जनता के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा जताया।

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