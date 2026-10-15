कानपुर लूटकांड: संदिग्धों के बयान कराने से इन्कार, रमेश बोले- हमारे सामने होगी पूछताछ, CP बोले- रुकावट न डालें

केयर टेकर प्रधान बने वादी, तहरीर में भी पेंच

ऐसा कम होता है जब लूट किसी के साथ हो और वादी कोई और बने, लेकिन रमेश के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। पुलिस के मुताबिक लूट की प्राथमिकी के वादी न्यूरी गांव के प्रधान राम नरेश यादव हैं। राम नरेश ने तहरीर में कहा है कि जब वह सूचना पर फार्म हाउस पहुंचे, तब रमेश के दोनों हाथ गमछे से बंधे थे। मुंह में रुमाल व टेप लगा था। वहीं, पुलिस कमिश्नर की पूछताछ में रमेश ने बताया था कि उनके हाथ और मुंह पर टेप लगा था। सवाल उठता है कि यदि मुंह में रुमाल के बाद टेप लगा था, तो रमेश ने राम नरेश को फोन कैसे किया। पुलिस अभी यह भी नहीं समझ पा रही है कि आखिर रमेश की जगह रामनरेश क्यों वादी बने।