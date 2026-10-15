यूपी: मुस्कान को मिली मौत...चांदनी कब होगी कैद, किन्नर ने प्रेमी को मारकर ड्रम में ठूंसा था शव, वसीम हत्याकांड

मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में कोर्ट ने बुधवार को पत्नी मुस्कान रस्तोगी व उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसी के साथ साढ़ में आठ साल पहले दिसंबर 2019 में हुए वसीम हत्याकांड की भी यादें ताजा हो गईं।

विज्ञापन



इसमें मोहब्बत के नाम पर धोखा फिर कत्ल के बाद शव प्लास्टिक के नीले ड्रम में ठिकाने लगाने के मामले में हत्यारोपी किन्नर चांदनी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मालूम हो कि साढ़ कस्बे में जाकिर हुसैन के मकान में सितंबर 2018 में किन्नर चांदनी उन्नाव के मियागंज क्षेत्र निवासी वसीम अहमद (32) के साथ किराये पर रहने आई थी।