कानपुर: CSA में रबी उत्पादकता गोष्ठी, तीन मंडलों के किसान जुटे, मंत्री बोले- वैज्ञानिक खेती से बढ़ेगी पैदावार
Kanpur News: सीएसए परिसर में आयोजित रबी उत्पादकता गोष्ठी में कानपुर, झांसी और चित्रकूटधाम मंडलों के भारी संख्या में किसान शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप ने किसानों को रबी फसलों की उन्नत पैदावार और तकनीकी तौर-तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया।
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कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार सुबह 10:30 बजे रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस प्रांतीय कृषि गोष्ठी में कानपुर, झांसी और चित्रकूटधाम मंडलों के अंतर्गत आने वाले जनपदों से बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान पहुंचे। गोष्ठी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा की गई।
वहीं, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख सचिव कृषि डॉ. एमके सुंदरम ने शिरकत की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से लैस करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की सलाह दी
उन्होंने रबी सीजन में गेहूं, चना, मटर, सरसों और अन्य दलहनी-तिलहनी फसलों की वैज्ञानिक विधि से बुआई करने पर जोर दिया। साथ ही, खाद, बीज और सिंचाई प्रबंधन को लेकर किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। प्रमुख सचिव कृषि डॉ. एमके सुंदरम ने विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने और मिट्टी की जांच कराकर उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की सलाह दी।
तीन मंडलों के किसानों ने साझा किए अनुभव
इस गोष्ठी में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने रबी फसलों में लगने वाले कीटों व रोगों से बचाव के उपाय बताए। साथ ही, किसानों को उन्नत बीजों के चयन और जल संरक्षण की तकनीकों से अवगत कराया गया। कानपुर, झांसी और चित्रकूटधाम मंडलों से आए किसानों ने भी अपनी कृषि संबंधी जिज्ञासाओं और अनुभवों को साझा किया, जिसका विशेषज्ञों ने संतोषजनक समाधान दिया।