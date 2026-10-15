फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Seminar on Rabi crop productivity held at CSA farmers from three divisions participate

कानपुर: CSA में रबी उत्पादकता गोष्ठी, तीन मंडलों के किसान जुटे, मंत्री बोले- वैज्ञानिक खेती से बढ़ेगी पैदावार

Thu, 15 Oct 2026 01:01 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 15 Oct 2026 01:01 PM IST
सार

Kanpur News: सीएसए परिसर में आयोजित रबी उत्पादकता गोष्ठी में कानपुर, झांसी और चित्रकूटधाम मंडलों के भारी संख्या में किसान शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप ने किसानों को रबी फसलों की उन्नत पैदावार और तकनीकी तौर-तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया।

विज्ञापन
Kanpur Seminar on Rabi crop productivity held at CSA farmers from three divisions participate
सीएसए विश्वविद्यालय में रबी उत्पादकता गोष्ठी आयोजित - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार सुबह 10:30 बजे रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस प्रांतीय कृषि गोष्ठी में कानपुर, झांसी और चित्रकूटधाम मंडलों के अंतर्गत आने वाले जनपदों से बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान पहुंचे। गोष्ठी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा की गई।

विज्ञापन

वहीं, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख सचिव कृषि डॉ. एमके सुंदरम ने शिरकत की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से लैस करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

विज्ञापन
Trending Videos





उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की सलाह दी
उन्होंने रबी सीजन में गेहूं, चना, मटर, सरसों और अन्य दलहनी-तिलहनी फसलों की वैज्ञानिक विधि से बुआई करने पर जोर दिया।  साथ ही, खाद, बीज और सिंचाई प्रबंधन को लेकर किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। प्रमुख सचिव कृषि डॉ. एमके सुंदरम ने विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने और मिट्टी की जांच कराकर उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की सलाह दी।

विज्ञापन

तीन मंडलों के किसानों ने साझा किए अनुभव
इस गोष्ठी में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने रबी फसलों में लगने वाले कीटों व रोगों से बचाव के उपाय बताए। साथ ही, किसानों को उन्नत बीजों के चयन और जल संरक्षण की तकनीकों से अवगत कराया गया। कानपुर, झांसी और चित्रकूटधाम मंडलों से आए किसानों ने भी अपनी कृषि संबंधी जिज्ञासाओं और अनुभवों को साझा किया, जिसका विशेषज्ञों ने संतोषजनक समाधान दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed