कानपुर: CSA में रबी उत्पादकता गोष्ठी, तीन मंडलों के किसान जुटे, मंत्री बोले- वैज्ञानिक खेती से बढ़ेगी पैदावार

कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार सुबह 10:30 बजे रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस प्रांतीय कृषि गोष्ठी में कानपुर, झांसी और चित्रकूटधाम मंडलों के अंतर्गत आने वाले जनपदों से बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान पहुंचे। गोष्ठी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा की गई।

विज्ञापन



वहीं, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख सचिव कृषि डॉ. एमके सुंदरम ने शिरकत की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से लैस करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।