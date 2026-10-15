कानपुर: बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव की मतगणना, पहले चरण में मैनावती और वाल्मीकि नगर की गिनती, भारी फोर्स तैनात
Kanpur News: बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया गुरुवार सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच वोटों की गिनती कराई जा रही है।
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कानपुर की बिठूर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव के बाद गुरुवार सुबह आठ बजे से मतों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में मतगणना का काम तेजी से चल रहा है।
सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मंगलवार को बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ था। गुरुवार सुबह तय समय पर स्ट्रांग रूम खोलकर मतपेटियों को बाहर निकाला गया। मतगणना के पहले चरण में मैनावती नगर और महर्षि वाल्मीकि नगर वार्ड के वोटों की गिनती शुरू कराई गई है।
सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, पल-पल की निगरानी
मतगणना स्थल के भीतर और बाहर परिंदा भी पर न मार सके, इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है।प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र के प्रवेश द्वार पर चेकिंग के बाद ही अधिकृत व्यक्तियों को अंदर जाने दिया जा रहा है।
प्रथम चरण अपडेट
- राणा समरेंद्र सिंह- 918
- आदर्श द्विवेदी- 322
- प्रदीप द्विवेदी- 9
- हर्ष द्विवेदी- 5
- प्रदीप दिवाकर- 0
- सीमा सिंह- 1
- सरोज देवी- 1
- नोटा- 2