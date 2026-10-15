कानपुर: बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव की मतगणना, पहले चरण में मैनावती और वाल्मीकि नगर की गिनती, भारी फोर्स तैनात

कानपुर की बिठूर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव के बाद गुरुवार सुबह आठ बजे से मतों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में मतगणना का काम तेजी से चल रहा है।

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सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मंगलवार को बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ था। गुरुवार सुबह तय समय पर स्ट्रांग रूम खोलकर मतपेटियों को बाहर निकाला गया। मतगणना के पहले चरण में मैनावती नगर और महर्षि वाल्मीकि नगर वार्ड के वोटों की गिनती शुरू कराई गई है।