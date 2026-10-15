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कानपुर में बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद उपचुनाव की मतगणना शुरू

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 15 Oct 2026 09:35 AM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 09:35 AM IST







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बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया गुरुवार सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच वोटों की गिनती कराई जा रही है। ... और पढ़ें

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