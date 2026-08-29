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कानपुर: शुक्लागंज में रक्षाबंधन पर जाम से जुझे लोग, मरहला चौराहे से जाजमऊ हाईवे तक रेंगते दिखे वाहन

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 09:46 AM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 09:46 AM IST







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रक्षाबंधन के त्योहार पर शुक्लागंज और आसपास के इलाकों में यातायात का अत्यधिक दबाव बढ़ने से लोगों को भयंकर जाम का सामना करना पड़ा। मरहला चौराहे पर चार घंटे तक जाम लगा रहा, जबकि जाजमऊ हाईवे पर गड्ढों की मरम्मत और संकरे रास्ते के कारण दोपहर से शाम तक वाहन रेंगते नजर आए। ... और पढ़ें

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