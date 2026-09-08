यूपी: हिरनी गांव हादसे में लापरवाही पर एक्शन, पतारा सीएचसी अधीक्षक समेत तीन का तबादला, दोषी वार्ड बॉय निलंबित
Kanpur News: साढ़ हादसे के घायलों को समय पर इलाज न मिलने और पतारा सीएचसी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर सीएमओ ने सख्त कार्रवाई की है। दोषी वार्ड बॉय को निलंबित करते हुए सीएचसी अधीक्षक डॉ. अभिषेक कटियार समेत तीन अधिकारियों का तत्काल तबादला कर दिया गया है।
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कानपुर के घाटमपुर में साढ़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में रविवार को सुबह दो मंजिला कच्चा मकान ढहने के बाद घायल अवस्था में पतारा सीएचसी पहुंचे पिता व चार बेटियों के इलाज के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसी बीच पिता व तीन बेटियों ने दम तोड़ दिया था। इसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया था।
इस प्रकरण में पतारा सीएचसी के चिकित्साधीक्षक, डॉक्टर तथा स्टॉफ की लापरवाही सामने आई थी। सोमवार को सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया है। चिकित्साधीक्षक, एक डॉक्टर व फार्मासिस्ट का तबादला कर दिया है।
सीएचसी पहुंचने पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे
मालूम हो कि रविवार को हादसे में घायलों के सीएचसी पहुंचने पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। वार्ड बॉय शिवनाथ को घायलों का उपचार करते देख परिजनों व ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा था। लोगों को हादसे के बाद सबसे ज्यादा नाराजगी इसी बात को लेकर थी। डीएम के पहुंचने पर परिजनों ने इसकी शिकायत करते हुए नाराजगी जाहिर की थी।
जांच समिति भी गठित कर दी थी
इस पर डीएम ने जांच समिति भी गठित कर दी थी। सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि सीएचसी के चिकित्साधीक्षक डॉ. अभिषेक कटियार को हटाकर सीएचसी बिल्हौर में चिकित्सक बना कर भेजा गया है। डॉ. शशांक मिश्रा को पतारा से हटाकर घाटमपुर भेजा गया है।
दोषी वार्ड बॉय निलंबित
इसके अलावा लापरवाही के मुख्य दोषी वार्ड बॉय शिवनाथ को निलंबित कर दिया गया है। फार्मासिस्ट मनीष को हटाकर सीएचसी बिल्हौर भेज दिया गया है। वहीं, घाटमपुर सीएचसी में तैनात व पतारा के पूर्व में अधीक्षक रहे डॉ. जय प्रकाश को एक बार फिर पतारा अधीक्षक बनाकर भेजा गया है।