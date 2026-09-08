यूपी: हिरनी गांव हादसे में लापरवाही पर एक्शन, पतारा सीएचसी अधीक्षक समेत तीन का तबादला, दोषी वार्ड बॉय निलंबित

कानपुर के घाटमपुर में साढ़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में रविवार को सुबह दो मंजिला कच्चा मकान ढहने के बाद घायल अवस्था में पतारा सीएचसी पहुंचे पिता व चार बेटियों के इलाज के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसी बीच पिता व तीन बेटियों ने दम तोड़ दिया था। इसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया था।

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इस प्रकरण में पतारा सीएचसी के चिकित्साधीक्षक, डॉक्टर तथा स्टॉफ की लापरवाही सामने आई थी। सोमवार को सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया है। चिकित्साधीक्षक, एक डॉक्टर व फार्मासिस्ट का तबादला कर दिया है।