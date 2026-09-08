कानपुर: चौबेपुर में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, शव रखकर बेला रोड पर ग्रामीणों का हंगामा

ग्रामीण मृतक के परिवार को मदद और हादसे के जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बेला रोड पर ग्रामीणों का हंगामा जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है और स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है।