कानपुर: चौबेपुर में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, शव रखकर बेला रोड पर ग्रामीणों का हंगामा
Kanpur News: चौबेपुर के बिकरू क्षेत्र स्थित घिन्नी पुरवा गांव में मंगलवार सुबह शौच के लिए जा रहे युवक को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
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घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को बेला रोड पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। सड़क पर प्रदर्शन के चलते यातायात प्रभावित हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास शुरू किया।
ग्रामीण मृतक के परिवार को मदद और हादसे के जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बेला रोड पर ग्रामीणों का हंगामा जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है और स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है।