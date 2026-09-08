कानपुर मौसम: मानसूनी ट्रफ रेखा मेहरबान, अगले पांच दिन तक छाए रहेंगे बादल, झमाझम बारिश के आसार, ये है अलर्ट

कानपुर में मानसूनी ट्रफ रेखा प्रदेश के बीचोंबीच से गुजरने से कानपुर परिक्षेत्र में फिर बादल आ गए हैं। सोमवार को बूंदाबांदी हुई और बादल छाए रहे। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पांच दिन तक ऐसा ही माैसम बना रहेगा। कहीं ज्यादा, तो कहीं कम बारिश होने का अनुमान है।

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मानसूनी सीजन में पहली बार प्रदेश और कानपुर परिक्षेत्र में सामान्य औसत से अधिक बारिश हुई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि मुख्य मानसून ट्रफ रेखा राजस्थान के बीकानेर से होते हुए प्रदेश के मध्य भाग में बने कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही है।