यूपी: कानपुर की हवा की सेहत बिगड़ी, छह पायदान फिसला शहर; नगर का वार्ड 78 प्रदेश में अव्वल

वार्ड 78 ने प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान

शहर की ओवरऑल रैंकिंग में गिरावट के बावजूद सिविल लाइंस स्थित वार्ड 78 ने प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। वार्ड में ठोस कचरे के बेहतर निस्तारण, धूल नियंत्रण, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) कचरे के प्रबंधन, हरित क्षेत्र विकसित करने और जनजागरूकता के लिए किए गए कार्यों को उपलब्धि का आधार बनाया गया। वार्ड स्तर पर किए गए इन प्रयासों को स्वस्थ वायु संरक्षण की दिशा में प्रभावी मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। पूरे शहर की रैंकिंग गिरने के बीच वार्ड 78 का प्रदेश में अव्वल आना नगर निगम के लिए राहत की बात है।