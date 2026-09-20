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कानपुर: हादसे के बावजूद मुर्रे कंपनी पुल पर नहीं लगाई बैरिकेडिंग

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 20 Sep 2026 05:13 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 05:13 PM IST







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रविवार तड़के कार अनियंत्रित होकर मुर्रे कंपनी की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे जा गिरी थी। हादसे में दो युवक घायल हो गए थे।हादसे के बाद पुल पर टूटी हुई रेलिंग के पास किसी तरह की सुरक्षा बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई। ... और पढ़ें

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