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कानपुर: कृष्णपुरम में सही सड़क को नगर निगम दोबारा से बना रहा

Shikha Pandey

Updated Thu, 08 Oct 2026 09:01 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 09:01 PM IST







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चकेरी के कृष्णपुरम में सड़क बनी हुई थी। लेकिन नगर निगम की टीम दोबारा से सड़क बना रही है। आगे की टूटी सड़क पर नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। ... और पढ़ें

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