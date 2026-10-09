कानपुर: नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म व जबरन गर्भपात, मामा-डॉक्टर समेत 10 पर केस, डीसीपी पश्चिम बोले- जांच जारी

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में नौवीं की छात्रा के शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात के मामले में पुलिस ने पीडि़ता के मामा, मामी, नाना-नानी, मामा के दो दोस्तों, एक रिश्तेदार और दो डॉक्टरों समेत 10 लोगों के खिलाफ गुरुवार रात प्राथमिकी दर्ज की है। रावतपुर निवासी पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया कि उनकी बेटी कन्नौज स्थित ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी।

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आरोप है कि वहां मामा ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर करीब छह माह तक उसका शारीरिक शोषण किया। छात्रा ने इसकी जानकारी नाना-नानी और मामा-मामी को देने की कोशिश की, तो उसे डरा-धमकाकर चुप करा दिया गया। आरोप है कि गर्भवती होने के बाद भी शोषण जारी रहा और बाद में गर्भपात करा दिया।