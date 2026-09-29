{"_id":"6abb84a27d45371584004bba","slug":"video-kanpur-mayor-pramila-pandey-swings-into-action-gravel-to-be-cleared-from-the-gt-road-to-hallet-stretch-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में एक्शन में महापौर प्रमिला पांडेय, जीटी रोड से हैलट तक हटेगी बजरी, बाढ़ पीड़ितों को बटेंगे कपड़े-खाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर शहर में हादसों का सबब बन रही सड़कों पर फैली बजरी को हटाने का काम महापौर प्रमिला पांडेय की देखरेख में युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। जीटी रोड, हैलट अस्पताल के आसपास और नंदलाल चौराहे पर गिट्टी साफ कराई जा रही है। इसके बाद महापौर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सुंदर नगर और जरौली का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों द्वारा कपड़ों की किल्लत की बात सामने आने पर महापौर ने बुधवार को कपड़े वितरित करने और सरकार द्वारा कच्चे-पक्के भोजन की निरंतर व्यवस्था का भरोसा दिलाया।

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