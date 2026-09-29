कानपुर मौसम: ‘बादल छंटते ही आसमान से बरसी धूप’, 24 घंटे में 7.2 डिग्री उछला पारा, दोपहर बाद बूंदाबांदी के आसार
Weather News: कानपुर में मानसून की विदाई के साथ ही मौसम के मिजाज में तीखा बदलाव आया है। बादल छंटते ही खिली तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में एक ही दिन में 7.2 डिग्री सेल्सियस की भारी उछाल दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, धूप और उमस का असर बना रहेगा। हालांकि दोपहर बाद स्थानीय बादलों के कारण कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
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कानपुर में मानसून की विदाई का समय करीब आते ही मौसम के तेवर पूरी तरह बदल गए हैं। बीते दो दिनों की बारिश के बाद सोमवार को जैसे ही आसमान से बादल छंटे, तीखी धूप ने लोगों को पसीने से तर-बतर कर दिया। कानपुर में 28 सितंबर को धूप निकलते ही अधिकतम तापमान में 7.2 डिग्री सेल्सियस की जबरदस्त उछाल दर्ज की गई।
रविवार को जहां अधिकतम तापमान महज 25.4 डिग्री पर सिमटा था, वहीं सोमवार को यह छलांग लगाकर 32.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य औसत से 1.6 डिग्री अधिक है। मंगलवार सुबह से ही शहर में तेज धूप खिली रही, जिससे दिनभर उमस और गर्मी का प्रभाव बना रहा।
मानसून की विदाई का दौर शुरू
सीएसए के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएन सुनील पांडेय के अनुसार, सुबह और दोपहर के समय नमी में कमी आने से धूप का असर तेज हुआ है। उन्होंने बताया कि अब मानसून की विदाई का दौर शुरू हो रहा है, जिससे पूरे दिन भारी बारिश जैसी स्थिति नहीं रहेगी।
गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है
हालांकि, दोपहर बाद स्थानीय स्तर पर बादल विकसित होने से कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, कानपुर में इस मानसूनी सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। एक जून से अब तक शहर में कुल 1094.3 मिमी बारिश हुई है।
सीजन में 77 प्रतिशत अधिक हुई बारिश
सामान्य औसत (618.7 मिमी) से करीब 77 प्रतिशत अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में एक लंबे अरसे के बाद इतनी अधिक बारिश देखने को मिली है। फिलहाल अब भारी बारिश की संभावना न के बराबर है और आने वाले दिनों में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने व धूप खिले रहने का अनुमान है।