कानपुर मौसम: ‘बादल छंटते ही आसमान से बरसी धूप’, 24 घंटे में 7.2 डिग्री उछला पारा, दोपहर बाद बूंदाबांदी के आसार

कानपुर में मानसून की विदाई का समय करीब आते ही मौसम के तेवर पूरी तरह बदल गए हैं। बीते दो दिनों की बारिश के बाद सोमवार को जैसे ही आसमान से बादल छंटे, तीखी धूप ने लोगों को पसीने से तर-बतर कर दिया। कानपुर में 28 सितंबर को धूप निकलते ही अधिकतम तापमान में 7.2 डिग्री सेल्सियस की जबरदस्त उछाल दर्ज की गई।

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रविवार को जहां अधिकतम तापमान महज 25.4 डिग्री पर सिमटा था, वहीं सोमवार को यह छलांग लगाकर 32.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य औसत से 1.6 डिग्री अधिक है। मंगलवार सुबह से ही शहर में तेज धूप खिली रही, जिससे दिनभर उमस और गर्मी का प्रभाव बना रहा।