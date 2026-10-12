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कानपुर: मंधना रेलवे स्टेशन का शौचालय गंदगी से पटा, बदबू से यात्री परेशान

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:46 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:46 PM IST







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मंधना रेलवे स्टेशन पर महिला एवं पुरुष शौचालय बना हुआ है लेकिन शौचालय की साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से धड़ाम है। यहां शौचालय के अंदर गंदगी पटी पड़ी है साथ ही बदबू की वजह से लोग इस शौचालय का उपयोग करने से कतराते हैं। ... और पढ़ें

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