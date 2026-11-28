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इंद्रानगर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट निवासी दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की बीती 5 सितंबर की रात को चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त कारोबारी का बेटा सुब्रत और बहू शालू तिलकनगर स्थित लाउंज में पार्टी करने गए थे। देर रात वापस लौटने पर दोनों ने पुलिस को सूचना दी थी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दो आरोपी फ्लैट में घुसते और निकलते हुए दिखाई दिए थे। अगले दिन पुलिस ने हरबंश मोहाल निवासी विशाल गौतम और उसके साथी राजकिशोर को बारा सिरोही के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने विनीत की बहू शालू के कहने पर हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही थी। इसपर पुलिस ने शालू को भी जेल भेज दिया था।हालांकि साक्ष्य सुब्रत के खिलाफ जा रहे थे। 18 दिन बाद शालू और दोनों हत्यारों की पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई। आरोपियों से नए सिरे से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पूरी घटना सुब्रत के कहने पर अंजाम दी गई। आखिर में सुब्रत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने पिता की बंदिशों के चलते हत्या कराए जाने की बात कही। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि विवेचना में कुल 38 केस डायरी किता की गईं। 59 गवाहों के बयान लिए गए, 2617 पन्नों की सीडीआर भी चार्जशीट का हिस्सा बनाई गई। जिसके चलते कुल 3455 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है।पुलिस के मुताबिक, गवाहों में शालू, उसके परिवार के लोग, सुब्रत की मां, चाचा के अलावा सोसाइटी में रहने वाले लोग, गार्ड, घटना में पहुंचे पुलिस के जवान, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को शामिल किया गया है। वहीं सीडीआर में सुब्रत और विशाल गौतम के बीच हुई बातचीत, विनीत मिनोचा, शालू की कॉल डिटेल रिपोर्ट को शामिल किया गया है।