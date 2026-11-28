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कैंप कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में आठ लाख मतदाता हैं, जबकि उन्नाव में करीब 30 लाख मतदाता हैं। इसके बावजूद सांसदों की क्षेत्र विकास निधि समान है। मतदाताओं की संख्या में इतनी बड़ी असमानता के चलते विकास कार्यों को लेकर भी विषमता है। परिसीमन विधेयक से इस अंतर को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने महिला आरक्षण को भी महिलाओं के सम्मान और सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम बताया।

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सांसद साक्षी महाराज ने परिसीमन विधेयक का समर्थन करते हुए इसे मतदाताओं की संख्या में असमानता दूर करने के लिए जरूरी बताया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत और महिलाओं के सम्मान के लिए संकल्पित हैं। वह कोई संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं।