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कानपुर: जीटी रोड हाईवे पर मंधना चौराहे को बना दिया कार पार्किंग स्थल

Shikha Pandey

Updated Mon, 21 Sep 2026 09:36 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 09:36 PM IST







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जीटी रोड हाईवे पर मंधना चौराहे के पास वैकल्पिक मोड़ को लोगों ने कार पार्किंग स्थल बना दिया है। यहां अक्सर दिनभर कार खड़ी रहती है। इन कारों की वजह से अक्सर यातायात बाधित होता है और वाहन चालकों को निकलने में काफी दिक्कतें होती हैं। ... और पढ़ें

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