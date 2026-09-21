'भगवान को माफ...': 'शुभु के जाने के बाद मरना चाहती थी', पहलगाम में पति को खोने वाली ऐशान्या का बर्थडे पर दर्द

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारे गए चकेरी के श्याम नगर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी का दो दिन पहले जन्मदिन था। जन्मदिन पर उन्होंने उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर की। ऐशान्या ने भावुक पोस्ट शेयर कर लिखा कि आज मैं अपने जन्मदिन पर कुछ साझा करना चाहती हूं। आज जब मैं महाकालेश्वर की कृपा में पहुंची, तब खुद को आभारी महसूस कर रही हूं।

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शुभम 'शुभु' के चले जाने के बाद मैं मरना चाहती थी। मैं भगवान से बहुत गुस्सा थी। भगवान ने जो मुझे दिया। वह किसी भी महिला के साथ न हो। शुभु के मरने के बाद भी मुझे लगा भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। 22 अप्रैल 2025 का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था, उस दिन के बाद से मैं भगवान से नाराज थी। लेकिन आज मैं भगवान को माफ करती हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं भारतीय के रूप में हिंदू के रूप में जन्म लेने के लिए धन्य महसूस करती हूं।