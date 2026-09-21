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'भगवान को माफ...': 'शुभु के जाने के बाद मरना चाहती थी', पहलगाम में पति को खोने वाली ऐशान्या का बर्थडे पर दर्द

Mon, 21 Sep 2026 11:27 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 21 Sep 2026 11:27 AM IST
सार

Kanpur News: शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने जन्मदिन पर सोशल मीडिया पोस्ट में पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने दर्द को याद किया। 

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'Wanted to die after Shubhu left' Aishanya, who lost her husband in Pahalgam, shares her pain on her birthday
शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने जन्मदिन पर किए बाबा महाकाल के दर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारे गए चकेरी के श्याम नगर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी का दो दिन पहले जन्मदिन था। जन्मदिन पर उन्होंने उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर की। ऐशान्या ने भावुक पोस्ट शेयर कर लिखा कि आज मैं अपने जन्मदिन पर कुछ साझा करना चाहती हूं। आज जब मैं महाकालेश्वर की कृपा में पहुंची, तब खुद को आभारी महसूस कर रही हूं।

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शुभम 'शुभु' के चले जाने के बाद मैं मरना चाहती थी। मैं भगवान से बहुत गुस्सा थी। भगवान ने जो मुझे दिया। वह किसी भी महिला के साथ न हो। शुभु के मरने के बाद भी मुझे लगा भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। 22 अप्रैल 2025 का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था, उस दिन के बाद से मैं भगवान से नाराज थी। लेकिन आज मैं भगवान को माफ करती हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं भारतीय के रूप में हिंदू के रूप में जन्म लेने के लिए धन्य महसूस करती हूं।

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