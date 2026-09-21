यूपी: सीबीआई की जांच में फंसे हो... डॉक्टर को तीन दिन डिजिटल अरेस्ट कर 48.20 लाख हड़पे

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स्वरूपनगर के शयनिका अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 के रहने वाले 65 वर्षीय डॉक्टर योगेश चंद्र मिश्रा ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 10 सितंबर 2026 की दोपहर 2:30 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया। उसने कहा कि डॉक्टर के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का इस्तेमाल मुंबई के तिलकनगर में धमकी भरी कॉल, अश्लील सामग्री और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया गया है। इस नंबर के खिलाफ मुंबई में प्राथमिकी दर्ज होने की बात भी कही गई।कॉलर ने अपना नाम रवि शर्मा और कोड आईडी बताई। इसके बाद व्हाट्सएप पर कई दस्तावेज भेजे। इनमें इंटरपोल और सीबीआई से संबंधित बताए गए दस्तावेज भी शामिल थे। सरकारी एजेंसियों के नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर डॉक्टर को यह विश्वास दिलाया गया कि वह गंभीर जांच में फंस चुके हैं। पीड़ित के अनुसार इसके बाद कॉल अन्य लोगों को ट्रांसफर की गई। उन्होंने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई का अधिकारी बताया। उन्हें गंभीर आपराधिक मामले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और जेल भेजने की धमकी दी गई। इससे वह डर गए।ठगों ने डॉक्टर की उम्र अधिक होने का हवाला देते हुए उन्हें घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ में शामिल होने की बात कही। इसी बहाने तीन दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर अपने निर्देशों के मुताबिक रखा गया। इसके बाद जांच के नाम पर आरबीआई खाते में रकम जमा कराने का झांसा देकर 48 लाख 20 हजार 500 रुपये आरटीजीएस करा लिए गए। रकम भेजने के बाद ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।