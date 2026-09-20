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कानपुर: बदहाल हुआ मॉल रोड बस स्टॉप, फल विक्रेताओं ने किया कब्जा

Shikha Pandey

Updated Sun, 20 Sep 2026 09:37 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 09:37 PM IST







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लाखों की लागत से मॉल रोड पर नगर निगम ने बस स्टॉप बनवाया लेकिन इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। दरसल में कुछ फल विक्रेताओं ने इस बस स्टॉप पर कब्जा कर लिया। इस वजह से बस स्टॉप गंदगी और बदहाली का शिकार है। ... और पढ़ें

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