{"_id":"6ab65b8cef046431690d3949","slug":"video-kanpur-major-accident-at-reuna-market-in-ghatampur-three-critically-injured-after-a-concrete-shed-collapses-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: घाटमपुर के रेउना बाजार में बड़ा हादसा, सीमेंटेड शेड गिरने से तीन गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के घाटमपुर अंतर्गत रेउना थाना क्षेत्र के बाजार में शुक्रवार को एक दुकान के आगे लगा सीमेंटेड चादरों का शेड अचानक धराशायी हो गया। हादसे की चपेट में आने से खरीदारी करने आए दो बुजुर्गों और एक किशोरी समेत तीन लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। ग्रामीणों और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों घायलों को मलबे से बाहर निकाला और सीएचसी घाटमपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर चोट न होने पर चिकित्सकों ने तीनों को घर भेज दिया।

... और पढ़ें