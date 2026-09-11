{"_id":"6aa3bf0eda645e158507bcb1","slug":"video-kanpur-information-on-vaccination-provided-to-asha-workers-and-anms-in-shuklaganj-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: शुक्लागंज में आशा कार्यकर्ताओं व एएनएम को दी टीकाकरण की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: शुक्लागंज में आशा कार्यकर्ताओं व एएनएम को दी टीकाकरण की जानकारी

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 02:12 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 02:12 PM IST







Link Copied



शुक्लागंज के न्यू पीएचसी में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे निशुल्क एचपीवी (सर्वाइकल कैंसर बचाव) टीकाकरण अभियान और परिवार नियोजन सेवाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए ... और पढ़ें

विज्ञापन