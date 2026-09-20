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कानपुर: जाजमऊ के छबीलेपुरवा में नरकीय स्थित, सड़क पर फैला पड़ा गीला बदबूदार कचरा

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 20 Sep 2026 05:11 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 05:11 PM IST







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जाजमऊ के छबीलेपुरवा में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है।यहां बस्ती की मुख्य सड़क किनारे काफी जगह में गीला कचरा फैला हुआ। सड़ांध की वजह से न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि राहगीरों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ... और पढ़ें

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