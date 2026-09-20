कानपुर: कोहना चौकी के बाहर भाजपा नेता की कार में तोड़फोड़-पथराव, जांच में जुटी पुलिस

गंगा बैराज से गणेश प्रतिमा विसर्जन कर कार से लौट रहे भाजपा नेता शैल शुक्ला व उनके परिवार पर रविवार शाम कोहना चौकी के बाहर घेरकर हमला कर दिया गया। उनके बेटे अमित के मुताबिक रास्ता मांगने पर नशे में धुत लोगों ने कार घेर ली। पत्थर व लाठी-डंडों से हमला कर कार में तोड़फोड़ की। महिलाओं और युवकों को कार से खींचकर पीटा। हमले में अमन के सिर में चोट आई। अमित ने मारपीट के दौरान कार के डैशबोर्ड से 11,500 नकद और दो तोले की चेन लूटने का भी आरोप लगाया है। कोहना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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