कानपुर: व्यापारी को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंदा, मौत से परिजनों में मचा कोहराम

फजलगंज के गड़रियनपुरवा में शनिवार रात सड़क किनारे पैदल अपनी दुकान जा रहे व्यापारी बलराम कुशवाहा (47) को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। इसके बाद भागने के चक्कर में उन्हें रौंद दिया। हादसे में उनकी मौत हो गई। पिकअप ने एक अन्य राहगीर को भी टक्कर मारी जिससे वह घायल हो गया। राहगीरों ने पिकअप चालक को पकड़कर उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।

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रावतपुर गांव निवासी बलराम कुशवाहा की गड़रियनपुरवा में ऑटो पार्ट्स की दुकान है। परिवार में पत्नी रीता और बच्चे सुमित, नेहा, आशीष व पीहू हैं। बड़े भाई कृष्णा गोस्वामी ने बताया कि शनिवार रात करीब नौ बजे बलराम किसी काम से दुकान से निकले थे। काम निपटाने के बाद वह सड़क किनारे पैदल दुकान की ओर लौट रहे थे। पास में ही एक अन्य युवक भी पैदल जा रहा था। तभी तेज रफ्तार पिकअप ने दोनों को टक्कर मार दी।भागने के चक्कर में चालक ने बलराम पर पिकअप चढ़ा दी। उनके सिर और पीठ में गंभीर चोटें आईं जबकि दूसरे युवक के हाथ-पैर में चोट लगी। पुलिस दूसरे घायल की पहचान करने का प्रयास कर रही है। फजलगंज इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलराम की मौत की वजह हेड इंजरी सामने आई है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।