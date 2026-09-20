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कानपुर: गुप्तार घाट चौराहा चौक हुआ बदहाल, साल भर से बंद पड़ा है फाउंटेन

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 20 Sep 2026 05:12 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 05:12 PM IST







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शहर के गुप्तार घाट चौराहे का लाखो रुपयों से सौंदर्यीकरण कराया गया था, लेकिन अब लापरवाही के चलते यहां बनाया गया चौक बदहाल है।यहां बड़ी-बड़ी घास और फाउंटेन खराब और टूटा पड़ा है। स्थानीय नागरिक ने बताया करीब एक साल से फव्वारा बंद है। ... और पढ़ें

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