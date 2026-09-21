हरदोई में बड़ा हादसा: हत्या हरण तीर्थ के कुंड में मामा के बेटे को बचाने में ऑटो चालक भी डूबा, दोनों की मौत

विज्ञापन

सीतापुर जनपद शहर के छोटी लाइन निवासी मोहित त्रिपाठी (20) ऑटो चलाते थे। मां अर्चना, मामा मिथलेश, मामा के बेटे रितिक (11) और मौसी कालिकी देवी और परिवार की ही चमेली के साथ वह लोग सोमवार को हत्याहरण तीर्थ आए थे। शाम लगभग पांच बजे रितिक तीर्थस्थल पर बने कुंड में नहाने गया था। गहरे पानी में जाकर वह डूबने लगा। उसे डूबता देख मोहित ने भी कुंड में छलांग लगादी, लेकिन मोहित भी गहरे पानी में डूबने लगा। दोनों को डूबता देख राज भी कुंड में उतरा और शोर मचाने लगा।इस दौरान हत्याहरण निवासी विनोद द्विवेदी मौके पर मौजूद लोगों के साथ रस्सी और बांस लेकर पहुंच गए। राज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद रितिक और मोहित को बाहर निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी कोथावां भेजा गया। यहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना का पता चलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कोतवाल अरुण सिंह ने बताया कि नहाते समय डूबने के कारण रितिक की और उसे बचाने के प्रयास में मोहित की मौत हुई है। परिजनों के आने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएंगे।