कानपुर: बारिश में कमजोर दीवार ढही, मलबे में दबकर महिला की मौत, मचा कोहराम

महाराजपुर थानाक्षेत्र के सरसौल क्षेत्र के नवोदय नगर में शनिवार दोपहर बारिश के दौरान कमजोर हो चुकी पक्की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के पास बकरी के बच्चों को खिला रहीं किसान अशोक कुमार की पत्नी सुलेखा (45) मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। तेज आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों और आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। परिजन सरसौल सीएचसी से स्वरूप नगर के निजी अस्पताल ले गए, जहां एक दिन उपचार के बाद रविवार देर शाम उनकी मौत हो गई।

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सरसौल के नवोदय नगर निवासी अशोक कुमार की पत्नी सुलेखा शनिवार दोपहर करीब तीन बजे घर के दरवाजे के पास बंधी बकरी के बच्चों को चारा खिला रही थीं। परिजनों के मुताबिक, लगातार बारिश के कारण घर की पक्की लेकिन कमजोर दीवार की हालत खराब हो गई थी। अचानक दीवार सुलेखा के ऊपर जा गिरी और वह मलबे में दब गईं। आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़े और मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। भतीजे अर्पित और आलोक अन्य परिजन के साथ आनन-फानन में सुलेखा को सरसौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे।हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हैलेट रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उन्हें स्वरूप नगर के निजी अस्पताल ले गए। वहां करीब एक दिन उपचार चला, लेकिन रविवार रात सुलेखा ने दम तोड़ दिया। सोमवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे सुलेखा के भतीजे अर्पित का रो-रोकर बुरा हाल था। शव देखते ही वह फफक पड़ा। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान दीवार गिरने से महिला की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।