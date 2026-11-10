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कानपुर: घाटमपुर में गोवर्धन पूजा की धूम, जीवंत हुआ सात कोस की परिक्रमा का दृश्य

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 10 Nov 2026 10:03 AM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 10:03 AM IST







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कानपुर के घाटमपुर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। महिलाओं ने आंगन में गोबर से गिरिराज महाराज की आकर्षक आकृतियां बनाकर विधि-विधान से पूजन किया और 56 भोग अर्पित किए। ... और पढ़ें

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