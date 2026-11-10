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कानपुर: ‘हर घर विराजे गिरिराज महाराज', गोबर से बनाई भव्य आकृति, महिलाओं ने गाए भक्ति गीत, लगाया छप्पन भोग

Tue, 10 Nov 2026 10:04 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 10 Nov 2026 10:04 AM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। महिलाओं ने आंगन में गोबर से गिरिराज महाराज की आकर्षक आकृतियां बनाकर विधि-विधान से पूजन किया और 56 भोग अर्पित किए।

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Kanpur Giriraj Maharaj resides in every home devotional songs sung by women and offering of Chhappan Bhog
घाटमपुर में गोवर्धन पूजा की धूम - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने घर के आंगन पर गिरिराज महाराज का अद्भुत चित्र बनाकर पूजा-अर्चना की। श्री गोवर्धन महाराज…तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो।

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गीत गाते हुए महिलाओं ने परिक्रमा लगाई, तो हर घर में गोवर्धन की सात कोस की परिक्रमा का दृश्य जीवंत हो उठा। पूजा अर्चना के साथ दूध, दही,खिल, कढ़ी - भात का भोग लगा के सुख समृद्धि की कामना की। बच्चों और युवाओं ने आतिशबाजी भी की।

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फूलों के अलावा सूखे रंगों का भी प्रयोग
गोवर्धन महाराज पधारने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। महिलाओं ने भगवान कृष्ण की गोवर्धन उठाते हुए आकृति गोबर से बनाई। सजाने के लिए फूलों के अलावा सूखे रंगों का भी प्रयोग किया गया। आकृति को आकर्षक ढंग से सजाया गया। शाम ढलते ही गिरिराज महाराज को घर के बाहर स्थापित किया जाएगा।

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